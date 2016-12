UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝総じて軟調、米利上げ観測強まる

(情報を追加しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨の対米ドル相場は総じて軟調。 新規失業保険や中古住宅販売などの米経済指標が堅調だったことで、米連邦準備理事会( FRB)が12月に利上げするとの観測が強まった。 韓国ウォン は3カ月半ぶりの安値をつけた。海外投資家が引き続き債券を 売っているほか、株式市場 でも海外勢は売り越しとなっている。朴槿恵(パク・ クネ)大統領は友人の民間人女性に機密文書を渡していたことで厳しい立場に追い込まれ ている。 タイバーツ も下落。海外投資家の債券と株式の売りが続いている。 その後はドル指数 が下落し、アジア通貨は下げ幅を縮小した。ただ米利上げ観 測を背景に先安観が強い。 メイバンクのシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は顧客向けノー トで、ドルはアジア通貨を含む大半の通貨に対して強含むとの見方を示し「市場は12月 以降の米利上げを過小評価している可能性がある」と指摘した。 ウォンは7月14日以来の安値となる1ドル=1147.5ウォンをつけた後、輸出 業者による月末の決済需要でやや値を戻した。 韓国中央銀行の利下げ観測が弱まり、ウォン高期待が低下したため、海外投資家はこ こ数カ月、韓国の債券の保有を減らしている。 新韓金融投資のエコノミストは朴大統領の公的文書漏えい問題について「米利上げを 見込んで海外投資家が世界的にポートフォリオを調整する中で、新たな債券売りのきっか けとなった。一部の長期投資家はこうしたスキャンダルが発生した国に投資することを禁 じられている」と述べた。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.15 105.28 +0.12 Sing dlr 1.3939 1.3949 +0.07 Taiwan dlr 31.607 31.637 +0.09 Korean won 1143.93 1142.50 -0.13 Baht 35.11 35.05 -0.17 Peso 48.470 48.470 0.00 Rupiah 13039 13032 -0.05 Rupee 66.87 66.86 -0.01 Ringgit 4.1945 4.1810 -0.32 Yuan 6.7791 6.7810 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.15 120.30 +14.41 Sing dlr 1.3939 1.4177 +1.71 Taiwan dlr 31.607 33.066 +4.62 Korean won 1143.93 1172.50 +2.50 Baht 35.11 36.00 +2.53 Peso 48.47 47.06 -2.91 Rupiah 13039 13785 +5.72 Rupee 66.87 66.15 -1.07 Ringgit 4.1945 4.2935 +2.36 Yuan 6.7791 6.4936 -4.21