主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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３１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円） アナリスト（人） データ パナソニック 17年3月期 3035（営業） 16 reuters://realtime/ric=6752.T/verb=CompanyData ファナック 17年3月期 1466（営業） 22 reuters://realtime/ric=6954.T/verb=CompanyData 村田製作所 17年3月期 2215（営業） 22 reuters://realtime/ric=6981.T/verb=CompanyData 三菱電機 17年3月期 2569（営業 18 reuters://realtime/ric=6503.T/verb=CompanyData ） ＪＴ 16年12月 5851（営業 20 reuters://realtime/ric=2914.T/verb=CompanyData 期 ） キリンホールディン 16年12月 1316（営業 15 reuters://realtime/ric=2503.T/verb=CompanyData グス 期 ） 川崎汽船 17年3月期 ▲291（経常 10 reuters://realtime/ric=9107.T/verb=CompanyData ） 日本郵船 17年3月期 ▲36（経常） 8 reuters://realtime/ric=9101.T/verb=CompanyData 商船三井 17年3月期 88（経常） 11 reuters://realtime/ric=9104.T/verb=CompanyData 三菱重工 17年3月期 3184（営業 13 reuters://realtime/ric=7011.T/verb=CompanyData ） ホンダ 17年3月期 6889（営業 25 reuters://realtime/ric=7211.T/verb=CompanyData ） 日航 17年3月期 1957（営業 14 reuters://realtime/ric=9201.T/verb=CompanyData ） ＡＮＡ 17年3月期 1484（営業） 15 reuters://realtime/ric=9202.T/verb=CompanyData 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。
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