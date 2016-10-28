〔需給情報〕日経225期近で野村が買い越しトップ＝28日先物手口

［東京 ２８日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２８日の市場では、日経２２５期近で三菱ＵＦＪＭが売り越しトップ、野村 が買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではメリルリンチが売り越しトップ、大和が買い越しトップと なった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月28日 16年12月限 売り 買い 差し引 き 三菱UFJM 1528 210 -1318 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1303 0 -1303 みずほ証券 1257 585 -672 ABNｸﾘｱ 9684 9334 -350 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 271 0 -271 SBI証 727 496 -231 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2061 1862 -199 東海東京 362 211 -151 岡三 237 244 7 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2189 2214 25 松井 306 363 57 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 503 581 78 大和 215 295 80 楽天 319 445 126 日産 448 641 193 UBS 0 307 307 ﾄﾞｲﾂ 0 325 325 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 200 540 340 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 444 858 414 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 2879 3303 424 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 269 778 509 野村 1302 3211 1909 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月28日 17年03月限 売り 買い 差し引 き ABNｸﾘｱ 237 84 -153 松井 60 43 -17 光世 1 0 -1 SBI証 51 50 -1 日産 15 14 -1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3 3 0 GMOｸﾘｯｸ 6 6 0 岡三 17 17 0 IB証券 0 1 1 大和 2 3 1 野村 0 1 1 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 1 1 ﾏﾈｯｸｽ 1 3 2 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 10 12 2 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 16 83 67 楽天 32 130 98 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月28日 16年11月限 売り 買い 差し引 き ABNｸﾘｱ 7686 5746 -1940 ﾏﾈｯｸｽ 326 281 -45 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 31 0 -31 日産 145 124 -21 むさし 94 81 -13 広田 10 10 0 ひびき 20 20 0 岩井ｺｽﾓ 9 13 4 GMOｸﾘｯｸ 42 51 9 立花 0 10 10 岡三 55 70 15 松井 103 119 16 だいこう 9 27 18 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 346 373 27 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 218 245 27 大和 36 66 30 IB証券 12 115 103 SBI証 1185 1331 146 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2304 2578 274 楽天 757 1150 393 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 2886 3875 989 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月28日 16年12月限 売り 買い 差し引 き ABNｸﾘｱ 131492 123414 -8078 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 49247 45444 -3803 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1651 0 -1651 岡三 5190 4312 -878 野村 2640 1861 -779 日産 3176 2555 -621 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2801 2467 -334 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 3816 3668 -148 広田 2157 2118 -39 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 1590 1662 72 ﾏﾈｯｸｽ 1871 2150 279 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1691 1996 305 GMOｸﾘｯｸ 3043 3661 618 松井 11598 12325 727 みずほ証券 1986 3142 1156 ﾄﾞｲﾂ 0 1257 1257 楽天 6767 8209 1442 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 8188 9654 1466 SBI証 10593 12760 2167 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 19502 22437 2935 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 7372 11936 4564 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月28日 16年12月限 売り 買い 差し引 き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5804 4151 -1653 みずほ証券 1771 631 -1140 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3469 2620 -849 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 4959 4176 -783 三菱UFJM 960 244 -716 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1057 388 -669 野村 2719 2093 -626 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1988 1706 -282 SMBC日興 328 195 -133 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 133 0 -133 岡三 558 554 -4 日産 202 245 43 広田 180 224 44 ABNｸﾘｱ 16062 16163 101 ﾄﾞｲﾂ 278 669 391 UBS 548 969 421 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 423 423 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 820 1606 786 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1115 2134 1019 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 296 2069 1773 大和 279 2068 1789 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月28日 17年03月限 売り 買い 差し引 き 松井 3 3 0