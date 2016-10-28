TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（29日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > ＥＵ・カナダ貿易協定、30日に調印 > バイデン米副大統領、クリントン氏当選しても政権入り望まず > クリントン氏の支持率上昇、トランプ氏に6ポイント差＝最新調査 > ＯＰＥＣ専門家会合、1日目の協議で合意事項なし イラン除外を要請 > ＦＢＩ、クリントン氏への捜査再開 大統領選の波乱要因に > 米石油掘削リグ稼働数、6月以来初めて減少＝ベーカー・ヒューズ > ユーロ圏の財政規律徹底、ＥＳＭも担うべき＝ショイブレ独財務相 > 米ＧＤＰ、7─9月は2.9％増 輸出好調で2年ぶり高水準 > Ｓ＆Ｐ、英格付け見通し「ネガティブ」維持 ＥＵ離脱後の先行き不透明 > ロシア、ＯＰＥＣ総会前に国内石油会社の会議開催＝関係筋 > 原油先物50ドル割れ、ＯＰＥＣ減産の詳細合意に疑問 > 独10月ＣＰＩはＥＵ基準で0.7％上昇、2年ぶりの高い伸び > ＥＣＢ、インフレ持続的に回復まで金融刺激継続＝当局者 > 第3四半期の米雇用コスト0.6％上昇、インフレ加速の兆候みられず > ＯＰＥＣ、減産の詳細でまだ合意しておらず＝関係筋 > 米10月ミシガン大消費者信頼感確報値、15年9月以来の低水準 > クリントン陣営、勝利なら国務長官にバイデン氏起用検討＝報道 > 12月米利上げ確率83％に上昇、予想上回るＧＤＰ統計で＝金利先物 > 穏健な金融政策維持と資産バブル抑制、習主席が表明 > ロシア中銀、政策金利を10％に据え置き 来年前半に利下げも

◆企業関連ニュース > ペトロチャイナ、第3四半期は77％減益 原油安響く > 米モルガンＳ、ローゼンタールＣＯＯが年内退任へ > BUZZ-外株：米シーラス急伸、好決算や明るい見通しで > エクソンモービル、第3四半期は38％減益 予想ほどは落ち込まず > EXCLUSIVE-アップル部品供給のインベンセンス、身売り検討＝関係筋 > ＶＷの不正ソフトウエア修正、エンジン損傷につながる恐れ＝独誌 > EXCLUSIVE-独メルク、バイオ後続品部門の売却を検討＝関係筋 > BUZZ-外株：医薬品卸売マッケソン28.6％安、価格競争激化を懸念 > 米Ｔ・ロウ、オラクルにネットスイート買収額引き上げ要請 > ＢＭＷ、北米で15万台強リコールへ 燃料ポンプの問題で > BUZZ-外株：中国百度3％高、予想上回る第3四半期決算受け > BUZZ-外株：米ベーカー・ヒューズ2カ月ぶり高値、ＧＥとの提携協議が追い風 > ＥＵ当局、中国化工によるシンジェンタ買収案の調査着手 > BUZZ-外株：アルファベット、過去最高値、好決算受け目標株価1000ドルとの見方 > BUZZ-外株：米グッドイヤーが1年ぶり大幅安、弱い決算を嫌気 > ＶＷ、ＥＶシフトで数万人削減の見通し─人事部トップ＝独紙 > BUZZ-外株：米ロイヤル・カリビアン9％高、第3四半期利益が予想上回る > 製薬アッヴィ、7─9月売上高が予想届かず 「ヒュミラ」の販売伸び悩み > アマゾンが中国版プライムサービス、海外製品需要取り込む > BUZZ-外株：米アマゾン4％安、決算嫌気 証券会社の強気な見方変わらず > 米ハーシー、7─9月利益が予想上回る 国内需要増や経費削減で > 米シェブロン、第3四半期減益 予想は上回る > 三菱自、下期営業黒字化狙う 燃費不正で上期最終赤字2196億円 > マスターカード、第3四半期利益が予想上回る 顧客支出好調