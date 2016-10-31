1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合、日銀展望リポート 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1400 １０月の新車・軽自動車販売台数 1415 日商会頭会見 1530 黒田日銀総裁会見 1530 ９月税収実績（財務省） 決算：新日鉄住金、出光興産、シャープ、ソニー、住友商事、ヤフー、ＫＤＤＩ 新規上場 バロックジャパンリミテッド が東証１部に（公開価格2000円） 市場変更 ビューティ花壇 が東証２部に マザーズから 市場変更 日本社宅サービス が東証２部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３１日（月） 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Oct 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Sep 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Oct 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Oct ◇イベント 16:00 ルー米財務長官が講演（英オックスフォード） ◇休場 インド １日（火） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Oct 09:30 英：製造業ＰＭＩ Oct 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 14:00 米建設支出（商務省） Sep ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（２日まで） ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相が来日（５日まで） ◇決算予定 ロイヤル・ダッチ・シェル ＢＰ ファイザー