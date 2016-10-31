UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝6本、141億0257万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド 運用会社 ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 設定上限額 １０００億円 設定額 １０７億１８４６万円 販売会社 東海東京証券、ワイエム証券、宇都宮証券 ファンド名 ダイワ米国投資法人債ファンド （為替ヘッジあり）２０１６─１０／（部分為替ヘッジあり）２０ １６─１０ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各２００億円かつ上限で２００億円 設定額 為替ヘッジあり２９億５２９１万円／部分為替ヘッジあり３億９９ １９万円 販売会社 大和証券 ファンド名 ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 １００万円 販売会社 日本生命保険 ファンド名 ＤＣニッセイＪ─ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 １００万円 販売会社 日本生命保険 ファンド名 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 ３０００万円（自己設定） 設定額 ３０００万円 販売会社 住友生命