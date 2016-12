UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝小幅上昇、クリントン氏のメール再捜査で米ドル下落

(内容を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が小幅上昇。米大統領選の民主党候補ヒラリー・クリン トン氏が国務長官時代に公務で私用メールを使っていた問題で、連邦捜 査局(FBI)がより多くのメールを調べる見通しとなったことが米ド ルの売り材料となった。 ただ、アジア通貨は月間では下落となる見込み。12月の米連邦公 開市場委員会(FOMC)での利上げ観測が強まったことが背景にある 。スコシアバンクの外為ストラテジスト、Qi Gao氏は「FBIの捜査を 受けて、12月の米利上げの可能性が低下する可能性がある。その場合 、アジア通貨は反発するだろう」と予想した。ただ「共和党のトランプ 候補が勝利した場合は保護主義貿易による悪影響を受けることが予想さ れる。アジア経済は大半が輸出主導型であるため、アジア通貨の上値は 限られるだろう」とも述べた。 ウォンの下落が目立ち、今月は3.6%安となった。朴槿恵大統領 が、友人の崔順実氏に内部文書を流していた問題が材料視されている。 ING(シンガポール)のアジアチーフエコノミスト、ティム・コンド ン氏は「投資家は政治的不透明感を嫌う。ヘッジできないからだ」と述 べた。 シンガポールドル は2%超下落、タイバーツ は0 .9%安。マレーシアリンギ は1.6%安。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なお、フィリピン市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.81 104.70 -0.10 Sing dlr 1.3916 1.3918 +0.01 Taiwan dlr 31.511 31.639 +0.41 Korean won 1142.60 1144.90 +0.20 Baht 34.98 35.05 +0.20 *Peso 48.405 48.405 0.00 Rupiah 13045 13048 +0.02 *Rupee 66.79 66.79 0.00 Ringgit 4.2005 4.1970 -0.08 Yuan 6.7697 6.7810 +0.17 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.81 120.30 +14.78 Sing dlr 1.3916 1.4177 +1.88 Taiwan dlr 31.511 33.066 +4.93 Korean won 1142.60 1172.50 +2.62 Baht 34.98 36.00 +2.91 Peso 48.41 47.06 -2.79 Rupiah 13045 13785 +5.67 Rupee 66.79 66.15 -0.96 Ringgit 4.2005 4.2935 +2.21 Yuan 6.7697 6.4936 -4.08