TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（1日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > クリントン氏の支持率リード小幅縮まる、メール問題で＝最新調査 > ブレグジット交渉で日産自にいくつか確約＝クラーク英産業戦略相 > 英中銀のカーニー総裁、2019年6月末まで留任 任期1年延長 > 米財務省、10─12月の借入予想引き上げ 1880億ドル > ＯＰＥＣ、長期戦略見直し案承認 内部調整前進の兆し＝関係筋 > 米ＦＲＢ、リバースレポで2148億ドル吸収 > ユーロ圏のマイナス利回り国債、全体の44％まで低下 > メイ英首相とカーニー中銀総裁の会談内容にコメントしない＝報道官 > 中東債を購入するアジア投資家が増加、中国系が大半 > メイ首相が英中銀総裁の留任支持 > 米9月個人消費は予想上回る0.5％増、12月利上げの観測強まる > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は171.95億ユーロに拡大 > ＥＣＢがジャンク級のＫ＋Ｓ社債を保有、格下げ後も維持 > 米経済成長率、第4四半期は＋2.7％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米10月シカゴ購買部景気指数5月以来の低水準、予想下回る > 英国とＥＵは高度な統合維持を、円滑な離脱要請＝米財務長官 > アイスランドクローナ、対ユーロで8年ぶり高水準 選挙結果受け > ユーロ圏ＣＰＩ速報値、10月は前年比+0.5％に加速 成長率横ばい > 中国、貧困層の移住計画で2020年までに1400億ドル投資

◆企業関連ニュース > 病院経営のテネット、通年赤字が従来予想より拡大へ > 米当局、ピアソン前ＣＥＯらに焦点 バリアントへの調査で＝ＢＢＧ > 米アナダルコ、第3四半期は5四半期連続の赤字 前年比では縮小 > BUZZ-外株：米バイオテクネ半年ぶり大幅上昇、予想上回る決算好感 > BUZZ-外株：米複合企業ロウズ2年ぶり高値、好決算受け > 米ゼロックス、分社化計画めぐり主要株主と和解 > ブロケード、身売りに向け協議 買い手候補にブロードコムなど＝報道 > 伊モンテ・パスキ、増資めぐる代替案実現困難の可能性＝関係筋 > 米コンソル・エナジーとノーブル・エナジー、シェール合弁解消へ > BUZZ-外株：医療機器のジンマー14.6％安、決算内容を嫌気 > チェック・ポイント、業績見通し堅調 サイバー攻撃対策品に旺盛な需要 > EXCLUSIVE-カナダ特殊医薬品サイファー・ファーマ、身売り検討＝関係筋 > BUZZ-外株：加製薬サイファーの米上場株20％高、身売り含む選択肢検討との情報で > BUZZ-外株：米ランバー・リクイデーターズ急落、予想以上に損失拡大 > 米センチュリーリンク、レベル３を買収 債務含め340億ドル規模 > 米コンステレーション、メキシコのオブレゴン買収へ 6億ドル > BUZZ-外株：医薬品開発受託のＩＮＣリサーチ12.2％高、通年見通し引き上げ > BUZZ-外株：米カタリスト・ファーマシューティカルズ9％高、開発薬試験でＦＤＡと合意 > BUZZ-外株：米ナイキ3.4％安、バンカメメリルリンチが投資評価引き下げ > 医療従事者派遣のチームヘルス、ブラックストーンに身売り 61億ドル > 米ネクストエラ・エナジー、残りのオンコー株を24億ドルで取得 > 中国アリババ、エンターテインメント事業再編 14.8億ドル投資へ > 米ホーリーフロンティア、加サンコーの潤滑油部門買収 8.44億ドル > 米ドミニオン・ミッドストリーム、クエスター・パイプライン買収へ > ホンダ、今期利益予想を増額 先行き不透明で堅めの上積み > 米ＧＥ、石油・ガス部門をベーカー・ヒューズと統合 > 〔アングル〕安値でＴＯＢ、さが美経営陣が直面する説明責任 > 経産省の原発分社案、東電社長「議論見守る」 有識者議論に慎重姿勢