UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、月間では10年債利回りが約2年ぶり伸び率

(レートを更新しました) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 93*05.50 2.5798% ) 前営業日終値 92*14.00 2.6170% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*03.00 1.8255% ) 前営業日終値 96*29.50 1.8450% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.50 1.3051% 前営業日終値 99*20.75 1.3230% 2年債(指標銘柄) 16時41分 99*26.00 0.8449% 前営業日終値 99*25.25 0.8570% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 162*23.00 162*06.00 Tノート先物12月限 129*20.00 129*17.50 米金融・債券市場では、国債価格が上昇、利回りは低下した。月末を迎え調整買いが 入ったほか、1週間後に迫った米大統領選をめぐる不透明感も買いを誘った。 10年債は4/32高、利回りは1.83%に低下。一方、月間では利回りが14ベ ーシスポイント(bp)上昇し、2015年2月以来の大幅な上げを記録した。2年債利 回りも月間で11bp上昇し、8月以降で最大となった。中銀緩和をめぐる期待が後退し 、欧州中央銀行(ECB)や日銀が債券買い入れを縮小するのではとの観測が高まった。 こうしたなか米国では雇用の伸びが依然底堅く、インフレもじりじりと上がっている ことから、米連邦準備理事会(FRB)は12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で 利上げすると予想されている。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の国債トレーディング部長、ダン・ムルホラ ンド氏は「欧州では来年、一定の緩和縮小が行われる可能性があるほか、米国でも利上げ が近づくなかで、債券利回りが世界的に上昇している」と述べた。 今週は日銀の政策決定会合や米連邦公開市場委員会(FOMC)、英中銀の政策決定 会合が開かれるほか、4日には米雇用統計が発表される。ロイターのエコノミスト予想は 、非農業部門の雇用者数が17万5000人の増加となっている。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は78%。今週の利上げ確率は6%にとどまっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -54.75 (unch)))