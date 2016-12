UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝おおむね上昇、堅調な中国製造業ＰＭＩが支援

(情報を追加しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨の対米ド ル相場はおおむね上昇した。中国国家統計局が発表した10月の製造業 購買担当者景気指数(PMI)が市場予想を上回り、中国経済が安定す るとの期待が強まった。ただ米大統領選挙をめぐる不透明感で上値は重 かった。 人民元 は上昇したが、市場関係者は企業の強いドル買い 意欲が上値を抑える可能性があると指摘した。 韓国ウォン もしっかり。10月の貿易統計で黒字が前月 比で増加したことや、輸出の減少幅が縮小したことを好感した。朴槿恵 大統領が友人に機密資料を流していた問題で慎重なムードとなっている 。トレーダーによると、韓国の輸入業者から決済目的で1ドル=114 0ウォンの水準でドル買いが入り、ウォンの上値を抑えた。 マレーシアリンギ は薄商いの中、小幅高となった。原油価 格の上昇を受けて政府の石油・ガス関連収入をめぐる懸念が後退した。 サムスン・フューチャーズの調査部門を統括するチョン・マイヤン 氏は「中国経済指標の改善がアジアの新興国通貨を下支えした」と指摘 した。 ただ投資家は8日の米大統領選を控えて慎重な姿勢を崩していない 。貿易に関して保護主義的な立場をとっている共和党のトランプ候補が 当選すればアジア新興国にマイナスとみられている。 マイヤン氏は「投資家は(民主党の)クリントン候補が勝利すると みているが、選挙のショックに備えているようだ」と語った。 日銀とオーストラリア準備銀行(中央銀行、RBA)の政策現状維 持はほとんど材料視されなかった。 0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なお、フィリピン市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.79 104.81 +0.02 Sing dlr 1.3907 1.3911 +0.03 Taiwan dlr 31.552 31.580 +0.09 Korean won 1140.20 1144.50 +0.38 Baht 34.99 35.00 +0.02 *Peso 48.405 48.405 0.00 Rupiah 13036 13047 +0.08 Rupee 66.71 66.79 +0.12 Ringgit 4.1840 4.1915 +0.18 Yuan 6.7758 6.7782 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.79 120.30 +14.80 Sing dlr 1.3907 1.4177 +1.94 Taiwan dlr 31.552 33.066 +4.80 Korean won 1140.20 1172.50 +2.83 Baht 34.99 36.00 +2.89 Peso 48.405 47.06 -2.78 Rupiah 13036 13785 +5.75 Rupee 66.71 66.15 -0.84 Ringgit 4.1840 4.2935 +2.62 Yuan 6.7758 6.4936 -4.16