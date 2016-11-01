2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 １０月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1400 １０月消費動向調査 1500 １０月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1630 電力システム改革貫徹のための政策小委員会 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：伊藤忠、三井物産、マツダ、富士重、サッポロＨＤ、アサヒＧＨＤ、ルネサス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（火） 09:30 英：製造業ＰＭＩ Oct 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 14:00 米建設支出（商務省） Sep ◇イベント 米連邦公開市場委員会（２日まで） ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相が来日（５日まで） ◇決算予定 ロイヤル・ダッチ・シェル ＢＰ ファイザー ２日（水） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Sep 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合） ◇決算予定 タイム・ワーナー フェイスブック クアルコム ＡＰモラー・マースク ルフトハンザ ◇休場 ブラジル