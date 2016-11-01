2日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1300 衆議院財務金融委員会 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 １０月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1400 １０月消費動向調査 1500 財政資金対民間収支（10月中実績、11月中見込み） 1500 １０月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1630 電力システム改革貫徹のための政策小委員会 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：伊藤忠、三井物産、マツダ、富士重、サッポロＨＤ、アサヒＧＨＤ、ルネサス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（水） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Sep 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合） ◇決算予定 タイム・ワーナー フェイスブック クアルコム ＡＰモラー・マースク ルフトハンザ ◇休場 ブラジル