米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安のなか安全資産に需要

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時14分 93*05.50 2.5798% 柄) 前営業日終 93*00.00 2.5880% 値 10年債(指標銘柄 16時12分 97*02.00 1.8291% ) 前営業日終 97*00.50 1.8340% 値 5年債(指標銘柄 16時12分 99*25.00 1.2954% ) 前営業日終 99*22.25 1.3130% 値 2年債(指標銘柄 16時13分 99*26.50 0.8371% ) 前営業日終 99*25.75 0.8490% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 163*02.00 162*23.00 限 Tノート先物12月 129*25.50 129*20.00 限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。来週の大統領選をめぐる不透明感が広が り、株価が7月以来の安値水準を記録、安全資産とされる国債が買われた。 10年債 は4/32高、利回りは1.83%だった。 米国株式市場で、S&P総合500種 が一時、2100ポイントを割り込み、 7月7日以来の安値水準をつける場面があった。 中国国家統計局が発表した、10月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が、2年 ぶりの高水準だったほか、日豪中銀の会合結果が予想通りとなり、債券価格は弱含んでい た。10年債利回りは一時、1.879%と、5月31日以来の高水準をつけていた。 ところが、株式や原油相場が値下がりするなか、投資家のリスク選好が弱まり、債券 売りに歯止めが掛かった。 米供給管理協会(ISM)が発表した10月の製造業景気指数は上昇したが、新規受 注は低下、製造業活動の回復が小幅にとどまることを示唆した。 マニュライフ・アセット・マネジメントのシニア債券トレーダー、マイク・ロリジオ 氏は「市場関係者は、指標の内容に幾分失望した」と指摘した。 市場では、翌日の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表に関心が集まる。12 月利上げの公算について新たな手掛かりが得られないか注視する。 CMEグループのFEDウォッチによると、市場が織り込む12月の米利上げ確率は 74%、今週の利上げ確率は7%にとどまった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 (+0.75)