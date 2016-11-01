〔マーケットアイ〕金利：国債先物は上昇して寄り付く、カーブ平坦化想定

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＜０８：５３＞ 国債先物は上昇して寄り付く、カーブ平坦化想定
国債先物中心限月１２月限は前営業日比８銭高の１５１円７９銭と上昇して寄り付いた。日銀が前日の夕方に公表した当面の国債買い入れの運営方針で、市場の一部が警戒していたオファー額の減額がなかったことで、「買い安心感が広がっている。現物債でも超長期ゾーンを中心に利回りの低下余地を探る展開となり、イールドカーブが平坦化する可能性がある」（国内証券）との見方が出ていた。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比０．５ｂｐ低下のマイナス０．０６０％でスタート。
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