4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 決算：タカタ、スズキ、三菱商事、丸紅 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（水） 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Oct 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合） ◇決算予定 タイム・ワーナー、フェイスブック、クアルコム ＡＰモラー・マースク ルフトハンザ アリババ ◇休場 ブラジル ３日（木） 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Sep 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Oct 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Oct 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Sep 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 12:30 米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:00 米：製造業新規受注（商務省） Sep 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Sep 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov 12:00 英中銀インフレ報告 ４日（金） 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Sep 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep 12:30 米：貿易収支（商務省） Sep 12:30 米：雇用統計（労働省） Oct ◇イベント 00:30 豪中銀が四半期金融報告を公表 12:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 16:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） 20:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演"Policy Changes After the Great Recession " ◇決算予定 リシュモン ＢＭＷ