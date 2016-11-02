アジア通貨動向（2日）＝ウォン、リンギが下落

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［２日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.92 104.15 +0.22 Sing dlr 1.3904 1.3885 -0.14 Taiwan dlr 31.577 31.568 -0.03 Korean won 1147.17 1139.90 -0.63 Baht 35.04 35.02 -0.05 Peso 48.470 48.405 -0.13 Rupiah 13053 13040 -0.10 Rupee 66.71 66.71 +0.00 Ringgit 4.1940 4.1790 -0.36 Yuan 6.7630 6.7680 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.92 120.30 +15.76 Sing dlr 1.3904 1.4177 +1.96 Taiwan dlr 31.577 33.066 +4.72 Korean won 1147.17 1172.50 +2.21 Baht 35.04 36.00 +2.74 Peso 48.47 47.06 -2.91 Rupiah 13053 13785 +5.61 Rupee 66.71 66.15 -0.83 Ringgit 4.1940 4.2935 +2.37 Yuan 6.7630 6.4936 -3.98
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