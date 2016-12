UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝ウォンが大幅安、政治的混迷を嫌気

(内容を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が下落。米大統領選を8日に控え、両候補の接戦が伝えら れる中、リスク資産に対し慎重になる投資家が多い。 貿易に関して保護主義的な立場をとっている共和党のトランプ候補 が当選すれば、アジア新興国にはマイナスに働くとみられている。12 月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが実施されるとの観測 も、アジア通貨の下方圧力となっている。 豪コモンウェルス銀行(上海)のアジア通貨ストラテジスト、Andy Ji氏は「米ドルは買われ過ぎで、アジア新興国通貨は今週のFOMC と選挙の後で若干回復するかもしれない。ただ、トランプ氏が勝った場 合はそうはならないだろう」との見方を示した。 ウォン は対米ドルで1.1%安。オフショアファンドか らの売りを浴びて約4カ月ぶり安値。韓国の朴槿恵大統領の親友、崔順 実氏の国政介入疑惑が売りの背景。 大統領は2日、黄教安首相を更迭し、後任に盧武鉉政権で大統領政 策室長などを務めた金秉準(キム・ビョンジュン)氏を指名した。ただ 、投資家心理は改善していない。現代フューチャーズ(ソウル)の外為 アナリスト、Jung Sung-yoon氏は「政治にすべての関心が集中している 。政策や実行能力にかかわらず、誰もが政治の不透明感に注目している 」と述べた。 マレーシアリンギ も安い。原油価格の下落により国の収入 が減るとの懸念が出ている。国債価格も下落。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.69 104.15 +0.44 Sing dlr 1.3899 1.3885 -0.10 Taiwan dlr 31.578 31.568 -0.03 Korean won 1149.93 1139.90 -0.87 Baht 35.03 35.02 -0.03 Peso 48.460 48.405 -0.11 Rupiah 13056 13040 -0.12 Rupee 66.85 66.71 -0.22 Ringgit 4.1950 4.1790 -0.38 Yuan 6.7648 6.7680 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.69 120.30 +16.02 Sing dlr 1.3899 1.4177 +2.00 Taiwan dlr 31.578 33.066 +4.71 Korean won 1149.93 1172.50 +1.96 Baht 35.03 36.00 +2.77 Peso 48.46 47.06 -2.89 Rupiah 13056 13785 +5.58 Rupee 66.85 66.15 -1.05 Ringgit 4.1950 4.2935 +2.35 Yuan 6.7648 6.4936 -4.01