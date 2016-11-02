アジア株式市場サマリー（2日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1978.94 -28.45 -1.42 1995.41 1997.46 1976.34 前営業日終値 2007.39 台湾 加権指数 9139.04 -133.66 -1.44 9230.23 9230.23 9139.04 前営業日終値 9272.70 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5229.000 -61.470 -1.16 5290.500 5290.500 5207.700 指数 前営業日終値 5290.470
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