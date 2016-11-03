4日の国内・海外経済指標と行事予定

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(１１月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 三笠宮さまの「斂葬（れんそう）の儀」 閣議はとりやめ 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1600 アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国家最高顧問会見（日本記者クラブ） 決算：タカタ、スズキ、三菱商事、丸紅 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（金） 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Sep 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep 12:30 米：貿易収支（商務省） Sep 12:30 米：雇用統計（労働省） Oct ◇イベント 00:30 豪中銀が四半期金融報告を公表 12:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 16:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） 20:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演"Policy Changes After the Great Recession " ◇決算予定 リシュモン ＢＭＷ
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