TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（3日）

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◆企業関連ニュース > ジンガ、第4四半期のゲーム予約販売見通しさえず > 米ＡＩＧ、7─9月は黒字転換 純投資収益が各部門で増加 > 米フェイスブック、7─9月は55.8％増収 減速見通し嫌気し株急落 > 独ＶＷ、4日に臨時監査役会 広範なリストラ策討議＝関係筋 > ホールフーズ、7─9月利益が予想上回る 今期の既存店販売底堅く > 米フィットビット、年末商戦売上高見通し予想届かず 競争激化で > 米ファースト・ソーラー、第3四半期利益予想上回る 6四半期連続 > ２１世紀フォックス、7─9月売上高が予想上回る ＣＡＴＶ部門好調 > 米クアルコム、第4四半期売上高が予想上回る 中国需要堅調 > 野村が300万ドル超の和解金支払いへ、ＭＢＳ不正販売問題＝米機関 > タカタエアバッグ交換、責任は各メーカーに＝米当局者 > バリアント、眼科手術用機器事業の売却を検討＝ＷＳＪ > ＷＳＪ、人員削減を開始 14日から紙面減らし発行へ＝社内メモ > マイクロソフト、企業向けチャットソフト発表 「スラック」に対抗 > ドイツ銀、新銀行資本規制が一段の重しとなる可能性＝関係筋 > BUZZ-外株：米センプラ急落、ＦＤＡが肺炎治験薬めぐる懸念を指摘 > BUZZ-外株：加バリアントが約11％安、女性性欲障害治療薬めぐる提訴嫌気 > BUZZ-外株：中国アリババが3.4％安、好決算受けた買い続かず > BUZZ-外株：米ゲームストップ15％安、低調な業績見通しを嫌気 > BUZZ-外株：農業産業のブンゲ7.6％高、見通し底堅く > BUZZ-外株：イエルプ17.7％高、決算発表受け > 半導体ブロードコム、米通信機器ブロケードを55億ドルで買収 > 米オフィス・デポ、北米減収に歯止め 新規契約増で＝ＣＥＯ > 米テスラ、電池製造提携のパナソニックに約17億ドルの支払い義務 > アラガン、第3四半期利益予想割れ 通年見通し下方修正し株価4％安 > ＮＹタイムズ、第3四半期利益予想上回る デジタル部門好調 > フォード、10月米自動車販売台数は11.7％減 セダンなど振るわず > ケイトスペード、7─9月既存店売上高は予想割れ 株価約4年ぶり安値 > 米タイム・ワーナー、7─9月利益と売上高予想上回る 映画好調 > エスティローダー、7─9月売上高は予想割れ 米国内百貨店で客足減 > 中国アリババ、7─9月は予想上回る55％増収 ｅコマース・娯楽事業好調