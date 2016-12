米金融・債券市場＝利回り1週間ぶり低水準、米大統領選への警戒で逃避買い

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 93*15.00 2.5649% ) 前営業日終値 93*11.00 2.5710% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*10.00 1.8008% ) 前営業日終値 97*04.50 1.8200% 5年債(指標銘柄) 17時04分 99*29.75 1.2646% 前営業日終値 99*26.50 1.2860% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.25 0.8253% 前営業日終値 99*27.25 0.8250% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 163*08.00 163*02.00 Tノート先物12月限 130*01.00 129*25.50 米金融・債券市場では、利回りが1週間ぶりの水準に低下した。米大統領選が接戦の 様相を呈していることを受けて不透明感が強まり、米国債の投資妙味が高まった。また米 連邦準備理事会(FRB)はこの日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で予 想通り金利を据え置いたほか、12月利上げを確約することはしなかった。 米大統領選はこれまで、民主党のヒラリー・クリントン候補の優勢が伝えられていた が、ここにきて共和党のドナルド・トランプ候補が猛追している。トランプ氏は外交、通 商、移民などの政策が不透明で、投資家の不安心理が高まった。 米10年債 は7/32高。利回りは1.82%から1.80%に低下し た。FOMC声明の発表直後は10月26日以来の低水準となる1.77%をつけた。 FOMC声明は、米経済は勢いを増しており、インフレも加速しているとの認識を示 し、12月利上げがあり得るとの立場を示した。 ただ、市場は12月利上げをほぼ織り込んでいることから、FRBには利上げを明確 に示唆する必要に迫られておらず、2カ月分の雇用統計を含め、12月会合まで経済指標 を見極める構えだ。 LPLフィナンシャルの投資ストラテジスト兼エコノミストのジョン・カナリー氏は 「引き続き12月利上げを示唆している。だがFRBは事前に確約することはしなかった 」と話した。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場は12月利上げの確率を72%織り 込んでいる。 朝方発表された10月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇 用報告によると、民間部門雇用者数は14万7000人増となり、増加数は予想の16万 5000人に届かなかった。 ロイター調査によると、4日発表の10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が17万 5000人増と予想されている。 米財務省は、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の詳 細を発表した。入札規模は総額620億ドルに維持し、約35億ドルの新規資金を調達す る。また小規模な買い戻し入札を試行する計画を明らかにした。財務省のIT(情報技術 )インフラをテストすることが目的で、政策変更を示唆している訳ではないとしている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 3.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -53.75 (+0.50)