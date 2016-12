アジア通貨動向（3日）＝総じて上昇、米大統領選めぐる警戒感は続く

[シンガポール 3日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米ド ルが売られる中 総じて上昇している。しかし、米大統領選の行方が不 透明で、投資家はリスクを取りにくい状況が続いている。 韓国ウォン が上昇を主導。サムスン・バイオロジクスの 新規株式公開(IPO)絡みのウォン需要があるとみられる。 タイバーツ は、外国人の株投資資金流入で2週間ぶり高値 をつけた。 ドル指数 は約1カ月ぶりの低水準に下落。米連邦公開市場委 員会(FOMC)声明は12月利上げ観測を高めたが、8日に迫った大 統領選をめぐる不確実性がドルを圧迫している。 市場では「トランプ大統領」リスクを織り込む動きが広がり、リス ク資産を一段と敬遠するムードとなっている。 メイバンクのアナリストはリポートで「ボラティリティが高まって リスクオフとなり、世界の金融市場が下方圧力を受けると予想する。ハ イベータ通貨などのリスク資産売りが続くだろう」とし、アジア新興国 通貨も売りの対象になると指摘した。 *0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 urrency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.70 103.31 +0.59 Sing dlr 1.3833 1.3845 +0.09 Taiwan dlr 31.456 31.564 +0.34 Korean won 1136.85 1149.80 +1.14 Baht 34.92 35.01 +0.27 Peso 48.360 48.370 +0.02 Rupiah 13053 13055 +0.02 Rupee 66.69 66.71 +0.03 Ringgit 4.1820 4.1860 +0.10 Yuan 6.7594 6.7588 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.70 120.30 +17.14 Sing dlr 1.3833 1.4177 +2.49 Taiwan dlr 31.456 33.066 +5.12 Korean won 1136.85 1172.50 +3.14 Baht 34.92 36.00 +3.09 Peso 48.36 47.06 -2.69 Rupiah 13053 13785 +5.61 Rupee 66.69 66.15 -0.81 Ringgit 4.1820 4.2935 +2.67 Yuan 6.7594 6.4936 -3.93