ユーロ圏金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＥＵ離脱司法判断や英中銀方針受け

［ロンドン ３日 ロイター］ - ＜金利・債券＞ 米東部時間12時46 分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終 コード 盤 ３カ月物ユーロ 100.31 0.00 100.31 <0#FEI:> 独連邦債２年物 111.99 -0.02 112.01 <0#FGBS:> 独連邦債５年物 131.13 -0.10 131.23 <0#FGBM:> 独連邦債１０年物 162.10 -0.47 162.57 <0#FGBL:> 独連邦債３０年物 180.32 -1.10 181.42 <0#FGBX:> ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終 コード 盤 独連邦債２年物 -0.632 +0.005 -0.637 独連邦債５年物 -0.408 +0.019 -0.427 独連邦債１０年物 0.157 +0.027 0.130 独連邦債３０年物 0.774 +0.022 0.752 ユーロ圏金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。英国の欧州連合（ＥＵ）離脱手 続き開始に議会承認が必要との司法判断が、リスク選好を支えた。 また、イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が、年内の追加利下げ方針を撤回、 英国債利回りが急上昇した流れが、ユーロ圏や米国市場に波及した。 ドイツ１０年債利回り は４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇して０．１ ７％。 英高等法院の判断を受け、ＥＵ離脱交渉の開始時期が遅れる可能性も出てきた。安全 資産とされるユーロ圏国債などに売りが出て、ポンド相場は急伸した。 みずほの金利ストラテジストは「判決を受け、議会が政府に対し、可能な限り最大程 度、単一市場へのアクセス維持を促すとみられ、ソフトブレグジットの可能性が高まり、 リスクオンの地合いが強まった」と話した。 市場では、１２月の米利上げ観測が広がる。ただ、大統領選が接戦となるなか、早期 利上げの可能性が薄れたといった声も聞かれる。