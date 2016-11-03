ユーロ圏金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＥＵ離脱司法判断や英中銀方針受け

Markets |
［ロンドン ３日 ロイター］ - ＜金利・債券＞ 米東部時間12時46 分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終 コード 盤 ３カ月物ユーロ 100.31 0.00 100.31 <0#FEI:> 独連邦債２年物 111.99 -0.02 112.01 <0#FGBS:> 独連邦債５年物 131.13 -0.10 131.23 <0#FGBM:> 独連邦債１０年物 162.10 -0.47 162.57 <0#FGBL:> 独連邦債３０年物 180.32 -1.10 181.42 <0#FGBX:> ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終 コード 盤 独連邦債２年物 -0.632 +0.005 -0.637 独連邦債５年物 -0.408 +0.019 -0.427 独連邦債１０年物 0.157 +0.027 0.130 独連邦債３０年物 0.774 +0.022 0.752 ユーロ圏金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。英国の欧州連合（ＥＵ）離脱手 続き開始に議会承認が必要との司法判断が、リスク選好を支えた。 また、イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が、年内の追加利下げ方針を撤回、 英国債利回りが急上昇した流れが、ユーロ圏や米国市場に波及した。 ドイツ１０年債利回り は４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇して０．１ ７％。 英高等法院の判断を受け、ＥＵ離脱交渉の開始時期が遅れる可能性も出てきた。安全 資産とされるユーロ圏国債などに売りが出て、ポンド相場は急伸した。 みずほの金利ストラテジストは「判決を受け、議会が政府に対し、可能な限り最大程 度、単一市場へのアクセス維持を促すとみられ、ソフトブレグジットの可能性が高まり、 リスクオンの地合いが強まった」と話した。 市場では、１２月の米利上げ観測が広がる。ただ、大統領選が接戦となるなか、早期 利上げの可能性が薄れたといった声も聞かれる。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文