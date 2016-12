UPDATE 1-米金融・債券市場＝インフレ懸念で長期債下落、大統領選への警戒感から短期債に逃避買い

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 92*26.50 2.5973% 前営業日終値 93*15.00 2.5650% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*07.50 1.8097% 前営業日終値 97*10.50 1.7990% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 1.2613% 前営業日終値 99*30.25 1.2610% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.25 0.8095% 前営業日終値 99*27.50 0.8210% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 162*23.00 163*08.00 Tノート先物12月限 130*01.00 130*01.00 米金融・債券市場は、イングランド銀行(英中央銀行、BOE)のインフレ見通し引 き上げに反応し、期間が長めの国債価格が下落した。一方、8日に米大統領選の投票を控 えた警戒感から短期債に逃避買いが入った。 英中銀は同日開いた金融政策決定会合で、年内の追加利下げがあり得るとしていた従 来の方針を撤回し、ポンド相場の下落を背景に、1年後のインフレ率予想を2.0%から 現在の約3倍の水準となる2.7%に引き上げた。 CIBCの米債取引主任、トム・トゥッチ氏は「かなりの資金と不透明性が存在する 。短期債に一時資金をとどめておこうおする動きが強まる中、イールドカーブのスティー プ化に拍車がかかった」と語った。 終盤の取引で、指標10年債 は5/32安、利回りは1.82%。 5・30年債の利回り格差 は134ベーシスポイント(bp)に拡大 し、6月27日以来の高水準となった。 2・10年債の利回り格差 も、5月12日以来の水準となる101b pに拡大した。 4日に発表される10月の米雇用統計が注目される。ロイターがまとめたエコノミス ト106人に対する調査によると、民間部門雇用者数は17万5000人増加することが 予想されている。 3日発表された10月の米ISM非製造業総合指数は低下。新規受注と雇用の減速が 響き、第4・四半期に入り米成長がやや鈍った可能性を示唆した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 3.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -55.00 (-1.25)