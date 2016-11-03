〔マーケットアイ〕金利：国債先物は続伸で寄り付く、質への逃避やオペ期待で買い先行

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＜０８：５２＞ 国債先物は続伸で寄り付く、質への逃避やオペ期待で買い先行

国債先物中心限月１２月限は前営業日比５銭高の１５１円８６銭と続伸して寄り付いた。２日、３日の米国市場で米大統領選挙をめぐる先行き不透明感が強まり、「トランプリスク」への警戒感が浮上した流れを引き継いだとみられている。市場では「金利据え置きを決めた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）よりも米大統領選挙が意識されやすい。また、日銀が１１月初回の国債買い入れオペを通告することへの期待から需給は引き締まりやすい」（国内証券）とみられている。

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