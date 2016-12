米大統領選控え米株式・債券ファンドから資金が流出＝リッパー

[ニューヨーク 3日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の 投資情報会社リッパーが3日発表した週間ファンド資金動向で、米大統 領選挙を前に投資家が米国を拠点とする株式ファンドや債券ファンドか ら資金を逃避させていることが明らかになった。 11月2日までの1週間に、課税債券ファンドから約77億ドルの 資金が流出。週間の流出額で今年最大となった。 米大統領選挙を目前に控え、一部の世論調査で民主党のヒラリー・ クリントン候補と共和党のドナルド・トランプ候補の支持率が拮抗。ま た、連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げを実施すると広く見込 まれているが、FRB当局者は物価が上昇しているとの見方を示した。 リッパーの調査アナリスト、パット・ケオン氏は「誰もが安全資産 を求めている」と話した。 米国を拠点とする株式ファンドからは34億ドルの資金が流出。 投資適格社債ファンドからの資金流出は25億ドルで、2015年 12月以来最大となった。新興国株式ファンドと新興国債券ファンドは それぞれ3億9700万ドル、3億4600万ドルの資金が流出した。 詳細は以下の通り。 Sector Change ($ blns) Pct of Assets Assets Count ($ blns) All Equity Funds -3.351 -0.06 5,145.271 11,969 Domestic Equities -2.294 -0.06 3,620.029 8,545 Non-Domestic Equities -1.057 -0.07 1,525.242 3,424 All Taxable Bond Funds -7.664 -0.33 2,328.643 6,012 All Money Market Funds 22.241 0.95 2,355.184 1,030 All Municipal Bond Funds -0.324 -0.08 389.400 1,409