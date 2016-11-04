アジア通貨動向（4日）＝韓国ウォン、ルピアが下落

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［４日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４ 分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.84 102.99 +0.15 Sing dlr 1.3839 1.3837 -0.01 Taiwan dlr 31.461 31.468 +0.02 Korean won 1144.70 1139.60 -0.45 Baht 34.94 34.96 +0.07 Peso 48.440 48.340 -0.21 Rupiah 13110 13070 -0.31 Rupee 66.74 66.74 0.00 Ringgit 4.1900 4.1850 -0.12 Yuan 6.7598 6.7625 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.84 120.30 +16.98 Sing dlr 1.3839 1.4177 +2.44 Taiwan dlr 31.461 33.066 +5.10 Korean won 1144.70 1172.50 +2.43 Baht 34.94 36.00 +3.03 Peso 48.44 47.06 -2.85 Rupiah 13110 13785 +5.15 Rupee 66.74 66.15 -0.88 Ringgit 4.1900 4.2935 +2.47 Yuan 6.7598 6.4936 -3.94
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