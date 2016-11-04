１０月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ４日 ロイター］ - １０月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ） 円） ブラジル株ファンド 1295.29 11.9 -9.67 ロシア・東欧株ファンド 454.16 4.4 2.58 インド株ファンド 5943.62 7.5 118.2 中国株ファンド 1783.43 0.0 11.03 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1060 3.1 -6.62 合計 10536.5 6.1 115.52 １０月末定期分配型ファ 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ンド ） 円） 359459.19 -0.6 748.55 １０月末ＲＥＩＴファン 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出額（億 ド ） 円） 122727.99 -3.4 1707.15 参考データ ブラジル／ボベスパ株価 ブラジルレアル／ 指数 円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指 ユーロ／円 数 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅ ｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数 （Ｈ株指数）