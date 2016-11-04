［東京 ４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 04 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀が四半期金融報告を公表 12:45 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 16:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） 20:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演"Policy Changes After the Great Recession"
◇決算予定 リシュモン ＢＭＷ
Sunday, 06 November, 2016---------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行
６─７日 中国：外貨準備（中国人民銀行） Oct
Monday, 07 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分） 1530 経団連会長会見
●海外● ◇イベント 14:00 ユーロ圏財務相会合
◇決算予定 ＨＳＢＣ
Tuesday, 08 November, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1200 ＢＡＴ、事業戦略説明会
1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1400 日本：消費活動指数（日銀） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 08:00 ＥＵ財務相理事会 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 17:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 18:00 米財務省３年債入札 米大統領選
Wednesday, 09 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
●海外● ◇イベント 10:00 欧州委員会秋季経済見通し 18:00 米財務省１０年債入札 18:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が昼食会に参加 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 ＯＥＣＤ景気先行指数 タイ：中銀金利発表
Thursday, 10 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３１日・１１月１日分） 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 02:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演（現地時間９日） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札
Friday, 11 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月企業物価（日銀） 1430 日商会頭会見
●海外● ◇イベント 韓国：中銀金利発表
◇休場 米国（債券休場）
Monday, 14 November, 2016---------------------------------------- 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋）
●海外● ◇イベント 23:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論"Leveraging Regional Strengths to Grow Chinese Trade and Investment,"に参加
◇休場 インド
Tuesday, 15 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
◇休場 ブラジル
Wednesday, 16 November, 2016---------------------------------------- 1600 日本：１０月訪日外国人数（日本政府観光局） ●海外● ◇イベント 08:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネル討論"Monetary Policy after QE: Helicopter Money or Back to Raising Rates?"に参加（ロンドン） 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題について講演 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演"Purposes and Functions of the Federal Reserve"
Thursday, 17 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 13:00 ＦＲＢ・ＮＹ連銀・フリーランスのための労働組合共催のフォーラム"The Evolution of Work." ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 インドネシア：中銀金利発表
Friday, 18 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 10:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会"Monetary Policy _ Which Road Ahead?" に参加（フランクフルト） 14:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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