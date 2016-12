アジア通貨動向（4日）＝軟調、政局混迷や米大統領選への警戒感で

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、一 部地域の政局混迷などを背景に全般的に軟調となっている。米大統領選 めぐる警戒感も圧迫材料となっている。 韓国ウォン は売りが優勢となっている。韓国では、朴槿 恵大統領の支持率が過去最低の5%に落ち込み、政局混迷が一段と深ま っている。 インドネシアルピア も約6週間ぶり安値。キリスト教徒で 中華系のジャカルタ市長がイスラム教を侮辱する発言をしたとして首都 で計画されている抗議デモを前に売られている。 マレーシアリンギ は9月の輸出が予想を下回ったことから 下落している。 人民元 は週初から0.3%上昇しており、週間ベースで 7月下旬以来の上昇率を記録するとみられる。人民元高を背景に、シン ガポールドル と台湾ドル も堅調で、週初から0.6% 上昇している。 韓国ウォンは週初から0.3%上昇し、週間ベースで上昇する見通 し。ただ、政局混迷を受け、投資家のセンチメントは引き続き弱い。 インドネシアルピアは週初から0.2%下落。今週は下落して終了 するとみられる。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.08 102.99 -0.09 Sing dlr 1.3837 1.3837 -0.00 Taiwan dlr 31.458 31.468 +0.03 Korean won 1141.50 1139.60 -0.17 Baht 34.96 34.96 +0.00 Peso 48.400 48.340 -0.12 Rupiah 13080 13070 -0.08 Rupee 66.71 66.74 +0.04 Ringgit 4.1960 4.1850 -0.26 Yuan 6.7615 6.7625 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.08 120.30 +16.71 Sing dlr 1.3837 1.4177 +2.46 Taiwan dlr 31.458 33.066 +5.11 Korean won 1141.50 1172.50 +2.72 Baht 34.96 36.00 +2.96 Peso 48.40 47.06 -2.77 Rupiah 13080 13785 +5.39 Rupee 66.71 66.15 -0.84 Ringgit 4.1960 4.2935 +2.32 Yuan 6.7615 6.4936 -3.96