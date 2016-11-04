アジア株式市場サマリー（4日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 1982.02 -1.78 -0.09 1983.87 1985.29 1976.57 <.KS1 数 1> 前営業日終 1983.80 値 台湾 加権指数 9068.15 +0.88 +0.01 9065.11 9098.88 9048.21 <.TWI I> 前営業日終 9067.27 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5180.82 -44.734 -0.86 5225.60 5225.60 5178.00 <.AXJ ＳＸ指数 0 0 0 0 O> 前営業日終 5225.55 値 3
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