米金融・債券市場＝価格上昇、原油安で低インフレ懸念　大統領選めぐる不透明性も重し

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 93*17.00 2.5618% 前営業日終値 92*24.00 2.6010% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*16.50 1.7780% 前営業日終値 97*07.00 1.8120% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.25 1.2354% 前営業日終値 99*30.00 1.2630% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.50 0.7898% 前営業日終値 99*28.00 0.8130% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 163*11.00 162*23.00 Tノート先物12月限 130*08.00 130*01.00 米金融・債券市場は国債価格が上昇。原油相場の下落が低インフレ懸念を誘った。ま た、来週の米大統領選の行方をめぐる不透明性を背景に、低リスク資産としての国債の投 資妙味が高まった。 原油相場は週間下落率が10%近くと、1月以来の大きさとなる見通しとなった。サ ウジアラビアとイランの対立再燃に伴い、産油国が減産で合意できない可能性が意識され た。 市場参加者の間からは、原油安がインフレを低下させ、米連邦準備理事会(FRB) の利上げにも影響が及ぶ可能性があるとの指摘が聞かれた。 朝方発表された米雇用統計を受け、債券相場は一時弱含む場面もあった。10月の雇 用統計は非農業部門雇用者数が16万1000人増となった。予想を下回ったものの堅調 なペースは維持されており、FRBの12月の利上げに向け地合いが整いつつある可能性 がある。8・9月分も4万4000人上方修正された。 取引終盤、指標10年債 は7/32高、利回りは1.79%。雇用統計 を受け、利回りは一時1.83%まで上昇した。 BMOキャピタルの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「雇用統計は、FR Bが12月に利上げを実施する公算が大きいことを裏付けた」と指摘。「ただ、市場予想 に極めて近い内容となったことがに助けられ、市場の反応は限定的となった」と語った。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場に織り込まれた12月利上げの確率 は一時76%まで上昇した後、72%で推移した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -55.50 (-0.50)