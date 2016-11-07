8日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月末外貨準備高（財務省） 0925 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 ９月景気動向指数 1400 消費活動指数（日銀） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1715 経済財政諮問会議 1850 石原経済再生相会見 決算：トヨタ、三越伊勢丹ＨＤ、鹿島、東レ、三菱ケミカルＨＤ、味の素 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月８日（火） 中国：貿易統計 Oct 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Oct 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Sep 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Sep 07:45 仏：貿易収支（税関） Sep 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Sep 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Oct 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Sep ◇イベント 08:00 ＥＵ財務相理事会 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 17:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 18:00 米財務省３年債入札 米大統領選 ＯＰＥＣ世界石油見通し サンパウロ国際自動車ショー（２０日まで） ◇決算予定 クレディ・アグリコル アデコ アルセロール・ミタル