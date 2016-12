UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝軟調、クリントン氏メール問題決着でドル高

(内容を追加しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、おおむね軟調。米連邦捜査局(FBI )が、米大統領選の民主党候補クリントン氏の私用メール問題で、同氏の訴追を求めないという7月時点の 結論を変更しないと表明したことから、ドル高が進んだことが背景。 FBIの決定でクリントン氏がこのまま勝利を収めるとの見方が強まり、リスク選好度が高まったが、 ドルが主要通貨に対して上昇したことから、アジア新興国通貨は全般的に軟調になった。 一方、新興国通貨の中で、メキシコペソは上昇した。共和党候補のトランプ氏が掲げる政策が同国にマ イナスとみられていることから、クリントン氏が優勢との見方でペソは2%近く上昇した。 スコシア銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は「アジア新興国通貨はクリントン氏 が勝利した場合のみ反発する。ただ、市場の注目が米利上げにシフトすることから、上昇は一時的なものに なるだろう」との見方を示した。 10月の米雇用統計が堅調な数字となったことから、米連邦準備理事会(FRB)は12月に追加利上 げを行うとの見方が大勢となっている。 シンガポールドル は0.4%下げており、ほぼ3週間ぶりの下落率となる見通し。韓国ウォン も、外国人投資家の国内株売りを背景に、一時の上げから押し戻されている。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.24 103.10 -1.09 Sing dlr 1.3882 1.3831 -0.37 Taiwan dlr 31.451 31.473 +0.07 Korean won 1141.53 1143.40 +0.16 Baht 35.02 34.97 -0.14 Peso 48.530 48.480 -0.10 Rupiah 13080 13065 -0.11 Rupee 66.70 66.70 +0.00 Ringgit 4.2070 4.1970 -0.24 Yuan 6.7748 6.7540 -0.31 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.24 120.30 +15.41 Sing dlr 1.3882 1.4177 +2.13 Taiwan dlr 31.451 33.066 +5.13 Korean won 1141.53 1172.50 +2.71 Baht 35.02 36.00 +2.79 Peso 48.53 47.06 -3.03 Rupiah 13080 13785 +5.39 Rupee 66.70 66.15 -0.82 Ringgit 4.2070 4.2935 +2.06 Yuan 6.7748 6.4936 -4.15