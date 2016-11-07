アジア株式市場サマリー（7日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 1997.58 +15.56 +0.79 1997.58 2001.74 1992.14 <.KS1 数 1> 前営業日終 1982.02 値 台湾 加権指数 9189.84 +121.69 +1.34 9102.97 9191.67 9102.97 <.TWI I> 前営業日終 9068.15 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5250.79 +69.979 +1.35 5180.80 5251.90 5180.80 <.AXJ ＳＸ指数 9 0 0 0 O> 前営業日終 5180.82 値 0
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