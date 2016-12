UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝総じて小幅高、クリントン氏勝利に期待

(内容を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア新興国通貨は薄商いの中、総じて小幅 高。米大統領選を前に、民主党のヒラリー・クリントン候補が勝利するとの見方に支援さ れている。 韓国ウォン は政局不安の高まりにもかかわらず、約2週間ぶりの高値を付 け、市場の上昇を主導。韓国・斗山グループ傘下の小型建設機械メーカー、斗山ボブキャ ット の新規株式公開(IPO)に絡んだ需要への期待が背景。 フィリピンペソ は、一時7年ぶりの安値に落ち込んだが、切り返している 。 一方、中国人民元 は1週間ぶりの安値近辺で推移。中国人民銀行(中央銀 行)はこの日の対ドル基準値をドル高・元安に設定した。また10月の貿易統計は輸出・ 輸入ともに市場予想を下回った。 7日公表されたロイター/イプソスの米大統領選前最後となる週間世論調査によると 、8日の大統領選で民主党候補のクリントン氏が勝利する確率は約90%となった。 投資家はクリントン氏が安定と確実性をもたらすとして同氏の勝利を支持している。 コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジストは「クリントン氏 が勝利すれば、ドルがやや軟調となる一方、高利回り通貨がアウトパフォームする見込み だ。(共和党候補の)トランプ氏が勝てばドルは上昇し、低利回り通貨が下落するだろう 」との見方を示した。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.42 104.46 +0.04 Sing dlr 1.3899 1.3894 -0.04 Taiwan dlr 31.490 31.519 +0.09 Korean won 1135.00 1143.10 +0.71 Baht 34.95 35.00 +0.14 Peso 48.580 48.585 +0.01 Rupiah 13080 13086 +0.05 Rupee 66.71 66.74 +0.04 Ringgit 4.2010 4.2070 +0.14 Yuan 6.7795 6.7769 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.42 120.30 +15.21 Sing dlr 1.3899 1.4177 +2.00 Taiwan dlr 31.490 33.066 +5.00 Korean won 1135.00 1172.50 +3.30 Baht 34.95 36.00 +3.02 Peso 48.58 47.06 -3.13 Rupiah 13080 13785 +5.39 Rupee 66.71 66.15 -0.84 Ringgit 4.2010 4.2935 +2.20 Yuan 6.7795 6.4936 -4.22