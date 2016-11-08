新規上場日程一覧（8日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ フィル・カンパニー 3267 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/18 20万株・10万株(4.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/9 1190─1310 ＳＢＩ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証マザーズ・福証Ｑ ＷＡＳＨハウス 6537 ─Ｂｏａｒｄ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/22 62万株・49.25万株(16.68万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/11 2090─2300 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ ＪＭＣ 5704 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/29 97万株・3万株(15万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/17 11/9 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ スタジオアタオ 3550 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/29 5.1万株・61万株(6.61万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/18 11/10 ＳＭＢＣ日興証 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ エルテス 3967 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/29 15万株・6.61万株(3.24万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/17 1650─1790 ＳＢＩ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ 窪田製薬ホールディングス 4596 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 12/6 100 （既上場市場） （既上場社名） （既上場コード ） マザーズ（外国株） アキュセラ・インク マザーズ（外国 株） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ イントラスト 7191 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 12/7 143万株・83.6万株(33.9万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/29 11/18 みずほ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック グッドコムアセット 3475 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 12/8 37.7万株・17.5万株(8.28万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/29 11/18 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 クスリのアオキホールディングス 3549 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/21 100 （既上場市場） （既上場社名） （既上場コード ） 東証１部 クスリのアオキ 3398 ------------------ ------------------------------------- -----------
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