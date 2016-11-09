10日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月１０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0850 １０月マネーストック（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３１日・１１月１日分） 0850 ９月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：日清食品ＨＤ、パイオニア ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１０日（木） 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep 08:00 フィリピン：中銀金利発表 11:00 ブラジル：小売売上高 Sep 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 カナダ：新築住宅価格 Sep 19:00 米：財政収支（財務省） Oct インドネシア：自動二輪車販売 Oct ◇イベント 02:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演（現地時間９ 日） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 ◇決算予定 シーメンス ウニクレディト ドイツテレコム エネル アストラゼネカ ウォルト・ディズニー