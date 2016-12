アジア通貨動向（9日）＝不安定な展開、米大統領選に注目

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア新興国通貨は、非常に不安定な 取引の中、総じて上昇。接戦となっている米大統領選に注目が集まっている。 韓国ウォン とマレーシアリンギ は、民主党のヒラリー・クリント ン候補が勝利するとの見方で、一時2週間ぶりの高値をつけた。 ただ、勝敗のカギを握る可能性があるオハイオ、フロリダ、ノースカロライナ、ニュ ーハンプシャー、バージニア各州は接戦となっている模様で、その後は全般に伸び悩む展 開となっている。 *0134GMT(日本時間午前10時34分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.03 105.15 +0.11 Sing dlr 1.3888 1.3864 -0.17 Taiwan dlr 31.456 31.507 +0.16 Korean won 1133.10 1135.00 +0.17 Baht 34.96 34.94 -0.07 Peso 48.595 48.580 -0.03 Rupiah 13062 13083 +0.16 Rupee 66.62 66.62 -0.00 Ringgit 4.1840 4.2000 +0.38 Yuan 6.7846 6.7838 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.03 120.30 +14.54 Sing dlr 1.3888 1.4177 +2.08 Taiwan dlr 31.456 33.066 +5.12 Korean won 1133.10 1172.50 +3.48 Baht 34.96 36.00 +2.97 Peso 48.60 47.06 -3.16 Rupiah 13062 13785 +5.54 Rupee 66.62 66.15 -0.70 Ringgit 4.1840 4.2935 +2.62 Yuan 6.7846 6.4936 -4.29