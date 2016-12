UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝下落、米大統領選に注目

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア新興国通貨は、非常に不安定な 取引の中、総じて下落している。米大統領選で共和党のドナルド・トランプ候補が勝利す る見方が浮上している。 韓国ウォン は4カ月ぶり安値。下げを主導している。フィリピンペソPHP =PDSPは7年ぶり安値に下落した。 アジア通貨は朝方、民主党のヒラリー・クリントン候補が勝利するとの観測で、上昇 していたが、勝敗の鍵を握る接戦州でトランプ候補がややリードしているとの見方で、そ の後は全般に値を下げる展開となっている。 マレーシアリンギ は一時2週間ぶりの高値を付けていた。 ウォンは一時1.7%下落。7月8日以来の安値となる1ドル=1155.0ウォン まで下げた。韓国株は3%以上値下がりしている。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.70 105.15 +3.39 Sing dlr 1.3869 1.3864 -0.04 Taiwan dlr 31.522 31.507 -0.05 Korean won 1153.53 1135.00 -1.61 Baht 34.95 34.94 -0.04 Peso 48.740 48.580 -0.33 Rupiah 13120 13083 -0.28 Rupee 66.78 66.62 -0.25 Ringgit 4.2150 4.2000 -0.36 Yuan 6.7585 6.7838 +0.37 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.70 120.30 +18.29 Sing dlr 1.3869 1.4177 +2.22 Taiwan dlr 31.522 33.066 +4.90 Korean won 1153.53 1172.50 +1.64 Baht 34.95 36.00 +3.00 Peso 48.74 47.06 -3.45 Rupiah 13120 13785 +5.07 Rupee 66.78 66.15 -0.94 Ringgit 4.2150 4.2935 +1.86 Yuan 6.7585 6.4936 -3.92