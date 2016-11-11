［東京 １１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 11 November, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 14:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が米金融政と世界経済について講演（チリ中銀の会合にビデオ会議方 式で参加） 韓国：中銀金利発表 ◇休場 米国（債券休場） Monday, 14 November, 2016---------------------------------------- 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外● ◇イベント 18:20 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 22:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が政府債務に関する討論に参加 23:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論"Leveraging Regional Strengths to G row Chinese Trade and Investment,"に参加 ◇休場 インド Tuesday, 15 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀１１月理事会議事要旨 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇休場 ブラジル Wednesday, 16 November, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1600 日本：１０月訪日外国人数（日本政府観光局） ◇イベント 08:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネル討論"Monetary Policy after QE: Helicopter Money or Back to Raising Rates?"に参加（ロンドン） 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題について講演 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演"Purposes and Functions of the Federal Reserv e" Thursday, 17 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 13:00 ＦＲＢ・ＮＹ連銀・フリーランスのための労働組合共催のフォーラム"The Evolution of Work." ダ ドリー米ニューヨーク連銀総裁、ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議（１８日まで、ペルー） Friday, 18 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 10:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会"Monetary Policy _ Which Road Ahead?" に参加（ フランクフルト） 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が物価・雇用見通しに関する消費者調査結果について会見 14:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 14:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 Saturday, 19 November, 2016---------------------------------------- アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（２０日まで、ペルー） Monday, 21 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本：政井日銀審議委員講演（さいたま市） 1430 日本：政井日銀審議委員会見（さいたま市） ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 Tuesday, 22 November, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 Wednesday, 23 November, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 19:00 １１月１─２日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 英財務相の秋季財政報告 Thursday, 24 November, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇休場 米（感謝祭） Friday, 25 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here