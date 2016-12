訂正-アジア通貨動向（9日終盤）＝軟調、トランプ大統領濃厚で売られる

(見出しの日付を「8日」から「9日」に訂正しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 新興国通貨市場は、米大統領選挙でトランプ 氏勝利が濃厚となったことを受け、振れの大きい取引のなか対ドルで軟調。 韓国ウォン は一時1.9%下落し1157.3ウォンと7月8日以来の安 値。ウォン下支えへ当局の介入したとみられている。チャート上の支持線は200日移動 平均の1155.0ウォン。 フィリピンペソ は48.85ペソでのビッドで2009年9月以来の安値 。中銀の介入懸念で安値からは戻している。 マレーシアリンギ は原油価格下落に追随し8カ月強ぶり安値をつけた。 メキシコペソ は13%強下落し過去最安値をつけた。 0640GMT(日本時間15時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.07 105.15 +3.02 Sing dlr 1.3906 1.3864 -0.30 Taiwan dlr 31.505 31.507 +0.01 Korean won 1148.43 1135.00 -1.17 Baht 34.90 34.94 +0.10 Peso 48.810 48.580 -0.47 Rupiah 13170 13083 -0.66 Rupee 66.82 66.62 -0.31 Ringgit 4.2240 4.2000 -0.57 Yuan 6.7659 6.7838 +0.26 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.07 120.30 +17.86 Sing dlr 1.3906 1.4177 +1.95 Taiwan dlr 31.505 33.066 +4.95 Korean won 1148.43 1172.50 +2.10 Baht 34.90 36.00 +3.15 Peso 48.81 47.06 -3.59 Rupiah 13170 13785 +4.67 Rupee 66.82 66.15 -1.01 Ringgit 4.2240 4.2935 +1.65 Yuan 6.7659 6.4936 -4.02 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。