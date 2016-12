UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝ドル高で総じて軟調、トランプ氏への懸念が圧迫

(情報を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて軟調。米大統領 選で共和党のドナルド・トランプ氏が勝利したことを受けて米国債利回りが上昇、ドルが 反発する中、貿易など対米関係をめぐる影響への懸念が高まった。 中国人民元 は対ドルで6年ぶり安値を更新。中国人民銀行(中央銀行)は 元の対ドル基準値 を5日連続でドル高・元安方向に設定した。 マレーシアリンギ は国債価格の下落を背景に約9カ月ぶり安値に下落。タイ バーツ も、債券売りや株式市場で続く海外勢の売りに圧迫されて約2週間ぶりの 安値を付けた。 ドル指数 はアジア取引で上げ幅を拡大。トランプ氏が保護主義的な貿易政策を 実行すれば、米国での賃金上昇につながり、物価を押し上げるとの見方から、債券利回り が上昇したことに支援された。 米国債利回りの上昇を受けてアジア新興国の債券利回りも上昇した。 一方、アジア株は急反発。大幅減税やインフラ・防衛支出拡大といったトランプ氏の 主要政策が米経済成長を支援するとの見方が広がり、リスク志向が改善した。ただアジア 通貨はこうしたリスク志向の恩恵を十分に受けられていない。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「米国とアジアに関するトランプ氏のモッ トーは貿易関係における圧力の高まりを意味する。したがって全般的な方向性はアジア経 済のファンダメンタルズにとってプラスにはならない見込みだ」と指摘した。 0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.37 105.66 +0.28 Sing dlr 1.3985 1.3991 +0.04 Taiwan dlr 31.560 31.459 -0.32 Korean won 1150.30 1149.50 -0.07 Baht 35.06 34.93 -0.38 Peso 48.670 48.590 -0.16 Rupiah 13110 13098 -0.09 Rupee 66.35 66.43 +0.11 Ringgit 4.2490 4.2240 -0.59 Yuan 6.7918 6.7777 -0.21 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.37 120.30 +14.17 Sing dlr 1.3985 1.4177 +1.37 Taiwan dlr 31.560 33.066 +4.77 Korean won 1150.30 1172.50 +1.93 Baht 35.06 36.00 +2.68 Peso 48.67 47.06 -3.31 Rupiah 13110 13785 +5.15 Rupee 66.35 66.15 -0.31 Ringgit 4.2490 4.2935 +1.05 Yuan 6.7918 6.4936 -4.39