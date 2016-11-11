アジア通貨動向（11日）＝ルピアが2％超下落、総じて軟調

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［１１日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.65 106.79 +0.13 Sing dlr 1.4123 1.4117 -0.04 Taiwan dlr 31.770 31.589 -0.57 Korean won 1165.45 1150.60 -1.27 Baht 35.30 35.11 -0.54 Peso 48.895 48.660 -0.48 Rupiah 13450 13135 -2.34 Rupee 66.63 66.63 0.00 Ringgit 4.2670 4.2700 +0.07 Yuan 6.8155 6.8090 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.65 120.30 +12.80 Sing dlr 1.4123 1.4177 +0.38 Taiwan dlr 31.770 33.066 +4.08 Korean won 1165.45 1172.50 +0.60 Baht 35.30 36.00 +1.98 Peso 48.90 47.06 -3.75 Rupiah 13450 13785 +2.49 Rupee 66.63 66.15 -0.71 Ringgit 4.2670 4.2935 +0.62 Yuan 6.8155 6.4936 -4.72
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