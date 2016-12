UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝下落、週間でもマイナス　資金流出懸念広がる

(内容を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が下落。週間でもマイナスとなった。米国でドナルド・ トランプ氏による次期政権下での利上げ観測を背景に、アジアからの資 金流出に対する懸念が広がっている。 マレーシアリンギ はオンショア市場で12年以上ぶりの安 値を付けた。外国人投資家による国債売りが背景。1カ月物のノンデリ バラブル・フォワード(NDF) は一時、3.7%安と 2004年9月以来の安値。 インドネシアルピア は4カ月超ぶり安値。債券市場からの 資金流出が材料視された。 フィリピンペソ は、株安を嫌気し7年ぶり安値。 ウォン も、外国人投資家によるソウル株式売却を受けて 4カ月ぶり安値となった。 シンガポールドル は2月4日以来の安値。中銀によるもの とみられる介入があり、その後は下げ幅を縮めた。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)のアナリストは リポートで「米大統領選で勝利したトランプ氏は、米国の成長や、米金 利の上昇リスクにつながる財政刺激策に前向きで、保護貿易主義であり 、当社はアジア通貨に対し消極的な見方をしている」と述べた。「今年 みられたアジアへのまとまった資金流入の動きは、反転のリスクにさら されている」という。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.63 106.79 +0.15 Sing dlr 1.4091 1.4117 +0.18 Taiwan dlr 31.751 31.589 -0.51 Korean won 1162.03 1150.60 -0.98 Baht 35.26 35.11 -0.43 Peso 48.920 48.660 -0.53 Rupiah 13250 13135 -0.87 Rupee 67.00 66.63 -0.56 Ringgit 4.2700 4.2700 0.00 Yuan 6.8119 6.8090 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.63 120.30 +12.82 Sing dlr 1.4091 1.4177 +0.61 Taiwan dlr 31.751 33.066 +4.14 Korean won 1162.03 1172.50 +0.90 Baht 35.26 36.00 +2.09 Peso 48.92 47.06 -3.80 Rupiah 13250 13785 +4.04 Rupee 67.00 66.15 -1.27 Ringgit 4.2700 4.2935 +0.55 Yuan 6.8119 6.4936 -4.67