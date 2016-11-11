アジア株式市場サマリー（11日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1984.43 -18.17 -0.91 1988.87 1994.05 1982.15 前営業日終値 2002.60 台湾 加権指数 8957.76 -194.42 -2.12 9067.65 9067.65 8949.38 前営業日終値 9152.18 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指 5370.738 +41.903 +0.79 5328.800 5370.738 5328.800 数 前営業日終値 5328.835
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