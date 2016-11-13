〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［ １３日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 14Nov 2:00 CN 鉱工業生産（前年比） Oct % 6.2 34 6.1 14Nov 2:00 CN 小売売上高（前年比） Oct % 10.7 32 10.7 14Nov 2:00 CN 固定資産投資（年初来、前年比） Oct % 8.2 30 8.2 14Nov 10:00 EZ 鉱工業生産（前年比） Sep % 1.0 14 1.8 14Nov 10:00 EZ 鉱工業生産（前月比） Sep % -1.0 24 1.6 14Nov 13:00 PL ＣＰＩ（前年比） Oct % 0 -0.50 14Nov 13:00 PL 経常収支 Sep mln -604. 15 -1047. 00 00 15Nov 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Oct % 3.75 13 3.57 15Nov 7:00 DE ＧＤＰ速報値（前期比） Q3 % 0.3 29 0.4 15Nov 7:00 DE ＧＤＰ速報値（前年比） Q3 % 1.8 21 3.1 15Nov 7:45 FR ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年比） Oct % 0.5 11 0.5 15Nov 8:30 SE ＣＰＩ（前月比） Oct % 0.3 11 0.2 15Nov 9:00 IT ＧＤＰ速報値（前期比） Q3 % 0.2 15 0.0 15Nov 9:00 IT ＧＤＰ速報値（前年比） Q3 % 0.8 12 0.8 15Nov 9:30 GB ＣＰＩ（前月比） Oct % 0.3 24 0.2 15Nov 9:30 GB ＣＰＩ（前年比） Oct % 1.1 29 1.0 15Nov 9:30 GB ＲＰＩ（前月比） Oct % 0.1 15 0.2 15Nov 9:30 GB ＲＰＩ（前年比） Oct % 2.2 15 2.0 15Nov 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前月比） Oct % 0 0.2 15Nov 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前年比） Oct % 0 2.2 15Nov 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前月比） Oct % 2.2 9 0.0 15Nov 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前年比） Oct % 9.6 9 7.2 15Nov 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前月比） Oct % 0.3 11 0.2 15Nov 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前年比） Oct % 1.7 11 1.2 15Nov 10:00 EZ ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0.3 31 0.3 15Nov 10:00 EZ ＧＤＰ改定値（前年比） Q3 % 1.6 25 1.6 15Nov 10:00 DE ＺＥＷ現況指数 Nov 61.0 15 59.5 15Nov 10:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 Nov 8.9 25 6.2 15Nov 10:00 EZ 貿易収支 Sep bln eur 0 18.4 15Nov 12:00 IN ＣＰＩ（前年比） Oct % 4.20 22 4.31 15Nov 13:30 US 輸出物価 Oct % 0.2 9 0.3 15Nov 13:30 US 輸入物価 Oct % 0.4 21 0.1 15Nov 13:30 US 小売売上高（前月比、除自動車） Oct % 0.4 37 0.5 15Nov 13:30 US 小売売上高（前月比） Oct % 0.5 43 0.6 15Nov 13:30 US ニューヨーク州製造業業況指数 Nov -3.00 24 -6.80 15Nov 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.7 15Nov 15:00 US 企業在庫 Sep % 0.1 21 0.2 16Nov 8:00 IS 中銀金利発表 % 0 5.25 16Nov 9:30 GB 失業者(ILO)方式 Sep % 4.9 28 4.9 16Nov 11:00 ZA 小売売上高（前年比） Sep % 1.1 8 0.2 16Nov 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2031.9 16Nov 13:30 US ＰＰＩ（最終需要、前月比） Oct % 0.3 30 0.3 16Nov 13:30 US ＰＰＩ（最終需要、前年比） Oct % 1.2 16 0.7 16Nov 13:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前月比） Oct % 0.2 25 0.2 16Nov 13:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前年比） Oct % 1.5 12 1.2 16Nov 14:15 US 鉱工業生産（前月比） Oct % 0.2 41 0.1 16Nov 14:15 US 設備稼働率 Oct % 75.5 36 75.4 16Nov 15:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Nov 63 25 63 16Nov 21:00 US 海外投資家の米財務省証券投資額 Sep bln $ 0 -24.8 16Nov 21:00 US 対米証券投資ネット Sep bln $ 0 73.8 17Nov : ID 中銀金利発表 % 0 4.75 17Nov 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Oct % 0 -4.8 17Nov 0:30 AU 就業者数 Oct k 20.0 9 -9.8 17Nov 0:30 AU 失業率 Oct % 5.6 9 5.6 17Nov 2:00 PH ＧＤＰ（前年比） Q3 % 0 7.0 17Nov 9:30 GB 小売売上高（前月比） Oct % 0.5 20 0.0 17Nov 9:30 GB 小売売上高（前年比） Oct % 5.3 16 4.1 17Nov 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Oct % 0.5 32 0.5 17Nov 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Oct % 0.3 19 0.4 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（前月比） Oct % 0.4 44 0.3 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（前年比） Oct % 1.6 29 1.5 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前月比 Oct % 0.2 41 0.1 ） 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前年比 Oct % 2.2 30 2.2 ） 17Nov 13:30 US 週平均実質所得 Oct % 0 0.2 17Nov 13:30 US 住宅着工許可件数 Oct mln 1.198 30 1.225 17Nov 13:30 US 住宅着工件数 Oct mln 1.155 40 1.047 17Nov 13:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Nov 8.0 27 9.7 17Nov 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 254 17Nov 19:00 MX 中銀金利発表 % 0 4.75 17Nov 21:00 CL 中銀金利発表 % 3.50 5 3.50 18Nov 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Oct % 0 11.2 18Nov 7:00 DE 生産者物価指数（前月比） Oct % 0.1 13 -0.2 18Nov 7:00 DE 生産者物価指数（前年比） Oct % -0.9 11 -1.4 18Nov 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 181.6 18Nov 9:00 EZ 経常収支（季調後） Sep bln 0 29.7 18Nov 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 368.23 0 18Nov 15:00 US ＣＢ景気先行指数 Oct % 0.1 20 0.2 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １１月１４日（月） 18:20 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 22:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が政府債務に関する討論に参加 23:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論"Leveraging Regional Strengths to Grow Chinese Trade and Investment,"に参加 ◇休場 インド １１月１５日（火） 00:30 豪中銀１１月理事会議事要旨 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 14:05 タルーロ米ＦＲＢ理事がＷＳＪ主催の討論会（Finance and the Economy）に出席 18:30 米ダラス地区連銀のカプラン総裁がNorth American Strategy for Competitiveness Conferenceに出席 18:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が債券市場の流動性について講演 ◇決算予定 ホームデポ ◇休場 ブラジル １１月１６日（水） 08:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネル討論"Monetary Policy after QE: Helicopter Money or Back to Raising R ates?"に参加（ロンドン） 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題について講演 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合に出席 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演"Purposes and Functions of the Federal Reserve" 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）世界エネルギー展望 ◇決算予定 ターゲット １１月１７日（木） 13:00 ＦＲＢ・ＮＹ連銀・フリーランスのための労働組合共催のフォーラム"The Evolution of Work." ダドリー米ニューヨーク 連銀総裁、ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が議会合同経済委員会で経済見通しについて証言 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が "The Evolution of Work and the Increase in Alternative Work Arrangements"をテーマに 講演 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議（１８日まで、ペルー） ◇決算予定 ウォルマート・ストアーズ １１月１８日（金） 10:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会"Monetary Policy _ Which Road Ahead?" に参加（フランクフルト） 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が物価・雇用見通しに関する消費者調査結果について会見 14:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 14:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 １１月１９日（土） 02:45 パウエル米ＦＲＢ理事"The Global Trade Slowdown and Its Implications for Emerging Asia"をテーマに講演 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（２０日まで、ペルー） １１月２０日（日） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here