再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 ロイター企業調査 0850 ７─９月ＧＤＰ速報値 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋） 1330 ９月鉱工業生産確報 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋） 決算：三菱ＵＦＪＦＧ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、日本郵政、かんぽ生命、ゆうち ょ銀行、電通、第一生命 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１１日（金） 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Oct 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Oct 07:00 トルコ：経常収支 Sep 12:00 インド：鉱工業生産 Sep 14:00 メキシコ：鉱工業生産 Sep 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov 11~20Nov 中国：対中国海外直接投資（商務省） Oct 11~18Nov インドネシア：自動車販売 Oct 11~15Nov 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct 11~15Nov 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct ◇イベント 14:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が米金融政と世界経済について講演（チリ中銀の会 合にビデオ会議方式で参加） 韓国：中銀金利発表 ◇休場 米国（債券休場） １１月１２日（土） ケリー米国務長官がニュージーランド訪問（１３日まで） １１月１３日（日） パリ同時攻撃事件から１年 １１月１４日（月） 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Oct 中国：不動産投資 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Sep ◇イベント 18:20 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 22:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が政府債務に関する討論に参加 23:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論"Leveraging Regiona l Strengths to Grow Chinese Trade and Investment,"に参加 ◇休場 インド
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