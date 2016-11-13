〔マーケットアイ〕金利：国債先物は続落スタート、リスク選好の流れ継続との見方

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＜０８：５０＞ 国債先物は続落スタート、リスク選好の流れ継続との見方

国債先物中心限月１２月限は前営業日比４銭安の１５１円２８銭と続落で寄り付いた。

市場では「米大統領選でトランプ氏が勝利した後のリスク選好の流れが継続するとみた短期筋からの売りが先行している。あす５年利付国債の入札を控えた調整も入っているようだ」（国内証券）という。現物市場でも国債先物の売り確認後、「ポジション調整が優勢となり、広い範囲で金利に上昇圧力がかかるのではないか」（同）とみている。

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