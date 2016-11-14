15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0830 東京電力改革・１Ｆ問題委員会 0900 参院ＴＰＰ特別委員会 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 １０月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１５日（火） 06:30 インド：ＷＰＩ Oct 07:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q3 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Oct 08:30 スウェーデン：ＣＰＩ Oct 09:00 イタリア：ＧＤＰ速報値 Q3 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Oct 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Nov 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Sep 12:00 インド：ＣＰＩ Oct 13:30 米：輸出入物価（労働省） Oct 13:30 米：小売売上高（商務省） Oct 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Nov 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：企業在庫（商務省） Sep ◇イベント 00:30 豪中銀１１月理事会議事要旨 豪準備銀行（ＲＢＡ）のロウ総裁が夕食会で講演（メルボルン） 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 14:05 タルーロ米ＦＲＢ理事がＷＳＪ主催の討論会（Finance and the Economy）に出席 18:30 米ダラス地区連銀のカプラン総裁がNorth American Strategy for Competitivene ss Conferenceに出席 18:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が債券市場の流動性について講 ◇決算予定 ホームデポ ◇休場 ブラジル